Fenerbahçe, Antep'e patladı
Geçen hafta Anadolu Efes’e boyun eğen Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbolu rahat geçti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine hazır olduklarını gösterdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol'u 96-71 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Wanamaker'in etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı (17-7) ve ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı. Armand ve Lyons ile hücumda etkili olan konuk ekip farkı eritti ve soyunma odasına 47-44 gitmeyi başardı.
ÇEKİŞMELİ BAŞLADI
Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı (81-65), maçı da 96-71 kazandı. İlk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kanarya, gelecek hafta Galatasaray Odebank'a konuk olacak.
ÇEKİŞMELİ BAŞLADI
Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı (81-65), maçı da 96-71 kazandı. İlk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kanarya, gelecek hafta Galatasaray Odebank'a konuk olacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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