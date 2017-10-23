Fenerbahçe, Antep'e patladı

Geçen hafta Anadolu Efes’e boyun eğen Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbolu rahat geçti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine hazır olduklarını gösterdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol'u 96-71 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Wanamaker'in etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı (17-7) ve ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı. Armand ve Lyons ile hücumda etkili olan konuk ekip farkı eritti ve soyunma odasına 47-44 gitmeyi başardı.



ÇEKİŞMELİ BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı (81-65), maçı da 96-71 kazandı. İlk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kanarya, gelecek hafta Galatasaray Odebank'a konuk olacak.