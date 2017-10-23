 F.Bahçe’den Florya hatırası – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe’den Florya hatırası

    F.Bahçe’den Florya hatırası
    U21 Süper Ligi'nde oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Eljif Elmas'ın da forma giydiği karşılaşmada Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alper ve 71'de Hasan Küçük kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek sayısı ile Barış'tan geldi. F.Bahçeli oyuncular galibiyetin ardından tahtaya "Florya hatırası" yazdı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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