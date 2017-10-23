F.Bahçe’den Florya hatırası
U21 Süper Ligi'nde oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Eljif Elmas'ın da forma giydiği karşılaşmada Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alper ve 71'de Hasan Küçük kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek sayısı ile Barış'tan geldi. F.Bahçeli oyuncular galibiyetin ardından tahtaya "Florya hatırası" yazdı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
F.Bahçe’den Florya hatırası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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