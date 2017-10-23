Fark azalacak

Teknik Direktörükazanmaları gereken maçta fırsatlarıkaçırdıklarını söyledi. İşte Kocaman'ınsözlerinden öne çıkanlar:8 haftada oluşmuş8 puanlık farkı indirmek ilk hedefimizdi. Bumaçı bir fırsat olarak görüyorduk.İlk yarıdamaçı koparacak duruma getirdik ancak pozisyonlarıdeğerlendiremedik.Kırmızı karttansonra oyun tamamen bize geçti ama gerekeniyapamadık.Bu kadar zor bir maçta biraz daolsa. Bizim aleyhimize çok net hatalarvardı. İki taraf adına da kötü yönetim.Attığımız gol ve penaltı pozisyonu gri. Galatasaray'ınaleyhine yapılan hatalar için de böyle.Puan ortalamamızı yükseltmeye çalışacağız.Rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. G.Saray'ınpuan ortalaması düşecektir. 3 puanlı sistemde,G.Saray 2.06 ortalamada. F.Bahçe ise 2.08.Zaten bazı şeylerden dolayı kulübün üstündenegatif algı var. Koptu, kırıldı deniyor. Kırılmaolması için, vazgeçmen gerekir. Bugünmağlup da olsak, kesinlikle yine yarışın içerisindeolacaktık. Galibiyet olsaydı, biraz dahahızlanacaktık. Puan farkının ilkyarı sonunakadar azalacağının inanıyorum. Bu bir tahmin.2. devre çok daha güçlü bir şekilde başlarız.