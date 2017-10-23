Çakır'a isyan
Galatasaraylı oyuncular 2, Fenerbahçeli oyuncular ise bir pozisyonda penaltı bekledi. Vincent Janssen’in golünü iptal eden Cüneyt Çakır, Belhanda’ya da tartışmalı bir kırmızı kart gösterdi
Heyecanla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmazken, gecenin öne çıkan ismi maçın hakemi Cüneyt Çakır ve ekibi oldu...
ÖNCE JANSSEN'İN GOLÜ...
Tecrübeli FIFA hakemi verdiği ve vermediği kararlarla iki takımdan da tepki aldı. Maçın 6. dakikasında Serdar Aziz topu uzaklaştırmak isterken Vincent Janssen ayağını sokup topu kazandı ve sonrasında golü attı. Hakem Cüneyt Çakır, Hollandalı forvetin Serdar'a faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
SONRA SERDAR AZİZ'İN ELİNE ÇARPAN TOP
Yine ilk yarıdaki bir Fenerbahçe atağında Galatasaray savunmasının karşıladığı top Serdar Aziz'in eline çarptı. Çakır 'kasıt' olmadığını belirtip, oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli oyuncular iki pozisyona da itiraz etseler de sonuç alamadı.
GALATASARAY'IN PENALTI İSYANI
İkinci yarıda isyan sırası Galatasaraylılar'daydı. 55'teki kornerde Denayer arka direkte kafayı vurdu, top Neto'nun koluna çarparak Kameni'de kaldı. Çakır bu pozisyonu da 'top ele gitti' şeklinde yorumladı. Dört dakika sonra Feghouli, ceza sahasında Hasan Ali'yi geçmeye çalışırken top yere düşen Hasan Ali'nin eliyle buluştu. Galatasaraylılar 'penaltı' bekledi. Çakır yine 'devam' dedi. Çakır'ın Belhanda'ya çıkardığı ikinci sarı kart da ağır olduğu gerekçesiyle eleştirildi.
CÜNEYT ÇAKIR'I FENERBAHÇE CEPHESİ İSTEMİYORDU!
Maç öncesinde Fenerbahçe cephesinin istemediği Cüneyt Çakır'ın derbiye atanması sarı-lacivertliler tarafından çok tartışılmıştı. Derbide yaşanan pozisyonlardan sonra Çakır'ın verdiği kararlar ise bu tartışmaları daha da alevlendireceğe benziyor...
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:55
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ANKETE KATILIN: JANSSEN'İN GOLÜNÜN GEÇERSİZ SAYILMASI DOĞRU BİR KARAR MIYDI?
Toplam 10
Yorum
F.B senin ilahi adaletten anlamadığın belli boru gibi gol ama beyin yok sende anlayamaman normal
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Penaltı tartışması!
Toplam 5
Yorum
Gs Bu goruntunun bide hasan alinin topu eline alip gitmesini neden koymadiniz birincisi bjk gs maclarini fb nin nasil puan aldigi ortada hakeml
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Galatasaray'dan sert açıklama: Çakır...
Toplam 8
Yorum
senel utanmazlar fenerin verilmeyen golu ne oldu!!!
Çakır'a isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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