Aykut Kocaman'dan derbi açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de dün deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray derbisinde, kapasitelerinin yüzde 60'ını sahaya yansıtabildiklerini söyledi.
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli teknik direktörü Kocaman, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında derbi maçtaki performanslarını değerlendirdi.
Son derece güçlü oyunculardan kurulu iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Kocaman, "Derbide, normal yapabileceğimizin yüzde 60'ını sahaya yansıtabildik. Maçın gerginliği, stresi de bunda etkendi. Galatasaray'ın zaaflarından daha fazla faydalanabilirdik. İkinci yarıda bu kadar düşük kalmamamız lazımdı. Bunu biraz daha yukarı çıkarabilecek kapasitemiz vardı. Derbide yüzde 60 kapasiteyle oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Kocaman karşılaşmadan önce Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında farklı bir galibiyet alacağı yorumlarına da şaşırdığını dile getirdi.
Sosyal medyayı takip etmediğini aktaran Kocaman, maçtan önceki Galatasaray'ın 4-5 farklı galip gelebileceği tahminleriyle ilgili olarak, "Maçtan önce öyle mi gözüküyordu gerçekten? Bu tarifler nasıl oluyor bilimiyorum. Yanlış tarifler." değerlendirmesinde bulundu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:43
-
Trabzonspor, Kadir Özcan'ı andı
Toplam 1
Yorum
Nurettin Tak Vefakar Kadir beyi rahmetle anıyorum. mekanı cennet olsun.
-
Bakan Bak, Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti
Toplam 1
Yorum
ARTIK YETER NE ZAMAN BU FUTBOLDAKİ KİRLİ HAKEMLİK YAPISINA EL ATACAKSINIZ SAYIN BAKANIM.
-
Otur 0
Toplam 90
Yorum
ARTIK YETER HİÇBİR TFF VE MHK HAKEMİNE GÜVENMİYORUZ. YABANCI HAKEM GELSİN. VİDEO HAKEMLİK BAŞLATILSIN.YOKSA TÜRK FUTBOLU DİYE BİR ŞEY KALMAZ.
Aykut Kocaman'dan derbi açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.