26 yıl sonra ilk
F.Bahçe'nin kalesini 26 yıl sonra ilk kez bir Galatasaray derbisinde yabancı bir kaleci korudu. Carlos Kameni, Beşiktaş derbisinden sonra dün de görev yapan isim oldu. En son Kanarya'nın efsane kalecisi Toni Schumacher 26 yıl önce görev yapmıştı. Kameni başarılı kurtarışları ile geçit vermedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
26 yıl sonra ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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