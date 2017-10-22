Zirve Zeki Rıza’nın

F.Bahçeli yıldız, 27 ile G.Saray’a en çok gol atan oyuncu...

G.Saray ile F.Bahçe arasındaki 108 yıllık rekabette en fazla golü F.Bahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, G.Saray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Sporel'i, 24 golle yine bir F.Bahçeli Alaattin Baydar izliyor. Lefter'in 20, G.Saraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü G.Saray, 8'i F.Bahçe formasıyla olmak üzere toplam 22 golü var.



G.Saray ile F.Bahçe derbilerinde en az seyirci 17 Kasım 1922'deki maçta geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi