Zirve Zeki Rıza’nın
F.Bahçeli yıldız, 27 ile G.Saray’a en çok gol atan oyuncu...
G.Saray ile F.Bahçe derbilerinde en az seyirci 17 Kasım 1922'deki maçta geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:31
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
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Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
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Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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