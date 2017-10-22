Yine yaparsınız

Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı’ndaki derbide mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. Kocaman, takımına eski zaferleri hatırlattı, ‘Kalpten oynayın’ dedi

SÜPER Lig'in 9. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, zafere kilitlendi. İlk 8 haftada 10 puan kaybeden ve ezeli rakibinin 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda kazanarak farkı azaltmayı hedefliyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, derbinin puan kayıplarını telafi etmek için önemli bir fırsat olduğunu ve bunu değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ı daha önce de defalarca yendiklerini hatırlatarak, futbolculardan kalpten oynayıp, tüm güçlerini sahaya yansıtmalarını istedi.



EKİCİ VE VAN PERSİE YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Robin van Persie derbide forma giyemeyecek. İki oyuncu dışında başka eksik bulunmuyor. Kırmızı kart cezaları sona eren Martin Skrtel, Alper Potuk ve İsmail Köybaşı de görev verilmesi durumunda Galatasaray'a karşı forma giyebilecek. Kalede yine Carlos Kameni olacak. Kaptan Volkan Demirel yedek soyunacak. Taktik felsefe 'Gomis'i durdur, baskın atakla vur' olacak...



Janssen ve Skrtel 11'e

KANARYA'DA ilk 11'de geçtiğimiz haftaya göre iki değişiklik bekleniyor. Savunmada cezası biten Martin Skrtel, Roman Neustadter'in yerine sahada olacak. Aykut Kocaman'ın forvette de son maçta yedek soyundurduğu Vincent Jannsen ile başlaması bekleniyor. Hafta içinde dizinde problem yaşayan Soldado yeniden kulübeye dönecek.



DERBİ USTASI F.BAHÇE

FENERBAHÇE, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi. Sarılacivertliler, son 2 yılda ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Kanarya, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçta da yenilmezken, bu periyotta rakibine karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertli ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 2 maçtan birer beraberlik ve galibiyetle ayrıldı.



Valbuena karıştıracak!

DERBİDE, Kanarya'nın kozu Mathieu Valbuena... Fransız, top saklama ve çalım yeteneği ile G.Saray defansını bozup, gol yollarını açacak.

