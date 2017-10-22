Yine yaparsınız

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Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı’ndaki derbide mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. Kocaman, takımına eski zaferleri hatırlattı, ‘Kalpten oynayın’ dedi
EKİCİ VE VAN PERSİE YOK
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Robin van Persie derbide forma giyemeyecek. İki oyuncu dışında başka eksik bulunmuyor. Kırmızı kart cezaları sona eren Martin Skrtel, Alper Potuk ve İsmail Köybaşı de görev verilmesi durumunda Galatasaray'a karşı forma giyebilecek. Kalede yine Carlos Kameni olacak. Kaptan Volkan Demirel yedek soyunacak. Taktik felsefe 'Gomis'i durdur, baskın atakla vur' olacak...
Janssen ve Skrtel 11'e
KANARYA'DA ilk 11'de geçtiğimiz haftaya göre iki değişiklik bekleniyor. Savunmada cezası biten Martin Skrtel, Roman Neustadter'in yerine sahada olacak. Aykut Kocaman'ın forvette de son maçta yedek soyundurduğu Vincent Jannsen ile başlaması bekleniyor. Hafta içinde dizinde problem yaşayan Soldado yeniden kulübeye dönecek.
DERBİ USTASI F.BAHÇE
FENERBAHÇE, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi. Sarılacivertliler, son 2 yılda ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Kanarya, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçta da yenilmezken, bu periyotta rakibine karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertli ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 2 maçtan birer beraberlik ve galibiyetle ayrıldı.
Valbuena karıştıracak!
DERBİDE, Kanarya'nın kozu Mathieu Valbuena... Fransız, top saklama ve çalım yeteneği ile G.Saray defansını bozup, gol yollarını açacak.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:33
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
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Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
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Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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