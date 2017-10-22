U21 takımından flaş gönderme!
U21 Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken sarı-lacivertlilerin oyuncusu Alpaslan Demir'in maç sonu yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
Fenerbahçe U21 Takımı, U21 Ligi 9. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 2-1 sarı lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.
Maç sonrasında Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Alpaslan Demir, soyunmda odasındaki taktik tahtası önünde çektirdiği fotoğrafını, akşam oynanacak derbiye göndermede bulunarak "Filmin fragmanını yayınladık" yazarak paylaştı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:49
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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
Yiğit Aslan parçalıcak !
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Ofsayt rezaleti
Toplam 27
Yorum
Lazoğli Gs a kıyak geçsin bursada ofsayt gol. Bizide doğrasınlar. Dekoderimi iade ediyorum. Videolig gelene kadar
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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
ege galatasaray ı şimdiden tebrik ediyorum çünkü gomis ve neustader i düşünmek istemiyorum
U21 takımından flaş gönderme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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