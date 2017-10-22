Şike hakimi FETÖ'cü kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelilerin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan sınırında yapılan çalışmalarda, 2 Pakistan uyruklu insan kaçakçısı ile bir grup kaçak yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstanbul Bakırköy ve Kayseri'den hakkında yakalama kararı bulunan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu olduğu belirlendi. Uslu'nun da Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Tavşanlı mahkemelerince yakalama kararı olduğu belirlendi.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu ile iki Pakistan uyruklu insan kaçakçısı gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:20
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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