 Krosta ikincilik geldi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Krosta ikincilik geldi

    Krosta ikincilik geldi
    F.BAHÇE'nin genç atletleri Amasya'daki yarışta ikinciliği elde etti. Sarı-lacivertli sporcular hem erkekler hem de kadınlar da yarışlarını ikinci sırada tamamladı. 3 kademede tamamlanacak yarışların ikinci ayağı 25 Kasım 2017'de İstanbul'da koşulacak.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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