Krosta ikincilik geldi

F.BAHÇE'nin genç atletleri Amasya'daki yarışta ikinciliği elde etti. Sarı-lacivertli sporcular hem erkekler hem de kadınlar da yarışlarını ikinci sırada tamamladı. 3 kademede tamamlanacak yarışların ikinci ayağı 25 Kasım 2017'de İstanbul'da koşulacak.