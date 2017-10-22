Konvoyla uğurlayacaklar

Öğle saatlerinden itibaren tesislerin önünde toplanacak olan taraftarlar, hazırladıkları pankartlar ve yapacakları tezahüratlarla oyunculara moral verecek. Taraftarlar, takım otobüsüne de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araç konvoyu yaparak eşlik edecekler.

Otobüsün camını kıran giremez!

DERBİYİ izleyecek Fenerbahçe seyircisi saat 14.00'te Ülker Stadı'nın önünde toplanacak. Burada bilet kontrolü ve üst kontrolleri yapılacak olan sarı-lacivertliler, saat 15.30'da kulüp tarafından organize edilen otobüslerle toplu olarak Türk Telekom Stadı'na hareket edecekler. Otobüsün camları kırılırsa o otobüsteki hiçbir taraftar stada alınmayacak.