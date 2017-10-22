Kadıköy'de derbi gerginliği!

Polisin biletleri kontrol etmesi ve üst aramasına tepki gösteren taraftarlar polis bariyerini yıktı. Bir taraftar gözaltına alınırken, bazı taraftarlar ezilme tehlikesi yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gitmek için Ülker Stadyumu'nda toplanan Fenerbahçe taraftarları polis tarafından tek tek aranarak stada gidecekleri otobüslere binmeye başladı. Polisin bilet ve üst aramasına tepki gösteren taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı. Bu sırada polis bariyerleri yıkıldı. Bazı taraftarlar ezilme tehlikesi yaşadı. Bir taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra polis tekrar taraftarların önüne geçerek, üst aramasına başladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI HALK OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI KIRDI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için stada gitmek üzere yola çıkan Fenerbahçe taraftarları halk otobüsünün camlarını kırdı. Taraftarlar daha önce Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan "Otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, sorumlularına işlem yapılacaktır" şeklindeki uyarıları dikkate almadı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gitmek için bir grup Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'den yola çıktı. Halk otobüslerini tıka basa dolduran taraftarlar yol boyunca sloganlar attı. Fenerbahçe taraftarlarının, halk otobüsünün camlarını kırdığı görüldü.



Otobüsün camlarını kıran taraftarlar daha önce Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan, "Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Otobüslerde oluşabilecek hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır" şeklindeki uyarıları dikkate almadı.