 ‘İşimize bakıyoruz’ – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    ‘İşimize bakıyoruz’

    ‘İşimize bakıyoruz’
    FERNANDAO, Aykut Kocaman'ın şans vermesi halinde derbide oynamaya hazır olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız "Galatasaray, Türkiye'nin en kuvvetli ve büyük takımlarından biri. Bizim bunları bir kenara bırakıp işimize bakmamız gerekiyor. Biz de ülkenin en büyük takımlarından biriyiz ve tek hedefimiz şampiyonluk. Sonuna kadar zirve yarışının içerisinde olmak istiyoruz. Bunun için de derbiden galibiyetle ayrılmamız şart. Derbi maçlarının sorumlulukları vardır. Biz de profesyonel futbolcularız ve bunları biliyoruz" diye konuştu.


    'Sakatlık zordu'
    "SAHALARDAN 7 ay uzak kaldım. Bir futbolcu için uzun bir süre. Hiç kolay zamanlar değildi. Ailem ve Fenerbahçeli taraftarlar bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Sakatlık sonrası ilk maçıma Kadıköy'de çıktım. Taraftarların ilgisi büyüktü. Onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe seyircisini memnun etmek için elimden geleni yapacağım"
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:59
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