‘İşimize bakıyoruz’
'Sakatlık zordu'
"SAHALARDAN 7 ay uzak kaldım. Bir futbolcu için uzun bir süre. Hiç kolay zamanlar değildi. Ailem ve Fenerbahçeli taraftarlar bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Sakatlık sonrası ilk maçıma Kadıköy'de çıktım. Taraftarların ilgisi büyüktü. Onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe seyircisini memnun etmek için elimden geleni yapacağım"
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:59
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
Yorum
Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
Yorum
Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
Yorum
ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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