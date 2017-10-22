 Hem kilit hem çilingir – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Hem kilit hem çilingir

    Hem kilit hem çilingir

    Kocaman Josef-Ozan ikilisine çifte görev verdi

    FENERBAHÇE'nin Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı mücadelede teknik direktör Aykut Kocaman, Josef-Ozan ikilisine çok güveniyor. Deneyimli hoca iki futbolcuyla yaptığı görüşmede "Rakibin orta sahası basarak oynuyor. Top bizdeyken çabuk karar verin. O bölgede top kaptırırsak sıkıntılı anlar yaşarız. Top rakipteyken de Belhanda'ya pres yapın. Onun boş alan bulmasını istemiyorum" talimatını verdi. Kocaman, Ozan ve Josef'ten rakip ceza alanına sürpriz koşular yapmalarını istedi. Ozan geçen hafta Yeni Malatya maçında bu şekilde gol atmıştı. Josef de geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı'nda Kanarya'ya galibiyeti getirmişti.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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