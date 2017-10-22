 ‘Galatasaray stresli olur’ – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    ‘Galatasaray stresli olur’

    ‘Galatasaray stresli olur’
    KADIKÖY Boğası lakabıyla bilinen Serhat Akın, G.Saray-F.Bahçe maçı öncesi görüşlerini paylaştı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu "F.Bahçe tarafı rahattır. G.Saray nedense hep stresli oluyor. Yine bu durum oluşabilir. Fenerbahçe'nin Gomis'e dikkat etmesi gerekiyor. Yakaladı mı affetmiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:35
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