‘Galatasaray stresli olur’

KADIKÖY Boğası lakabıyla bilinen Serhat Akın, G.Saray-F.Bahçe maçı öncesi görüşlerini paylaştı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu "F.Bahçe tarafı rahattır. G.Saray nedense hep stresli oluyor. Yine bu durum oluşabilir. Fenerbahçe'nin Gomis'e dikkat etmesi gerekiyor. Yakaladı mı affetmiyor" ifadelerini kullandı.