 Filede Fener: 3-1 – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Filede Fener: 3-1

    Filede Fener: 3-1
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 yendi. Diğer sonuçlar: Nilüfer Bld-Çanakkale Bld: 3-0, İlbank-Galatasaray: 0-3, Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş: 3-1, Seramiksan-Bursa BB: 3-2, VakıfBank-Kameroğlu Beylikdüzü: 3-2.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:48
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