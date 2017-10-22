Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan dev derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki ilk 11'i belli oldu
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Giuliano, Valbuena, Dirar, Janssen
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:39
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
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