 Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan dev derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki ilk 11'i belli oldu

    İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Giuliano, Valbuena, Dirar, Janssen

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:39
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