Fenerbahçeli yönetici: Buz gibi golümüz verilmedi
Süper Lig'in 9. haftasında dev derbi Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Cüneyt Çakır'ın kararları sonrası isyan etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği maçta 6. dakikada Janssen'le ağları havalandırdı ancak hakem Cüneyt Çakır bu golü geçerli saymadığı poziyona Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'dan tepki geldi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:19
-
Tudor'dan sistem yanıtı!
Toplam 1
Yorum
Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
-
Boca’dan Medel’e yakın takip
Toplam 16
Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
-
Vodafone Park en iyiler arasında
Toplam 1
Yorum
Necdet Yılmaz Vodefone Park birinci seçilmesi normal. Standartların üzerinde...
Fenerbahçeli yönetici: Buz gibi golümüz verilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.