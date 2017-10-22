 Fener 5 yıllık sessizliği bitirdi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Fener 5 yıllık sessizliği bitirdi

    Fener 5 yıllık sessizliği bitirdi
    F.BAHÇE, G.Saray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Club sahasında 4 Ocak 1914 tarihinde yapılan İstanbul Ligi karşılaşmasını 4-2 kazanan sarı-lacivertli takım, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Kanarya adına G.Saray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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