Fener 5 yıllık sessizliği bitirdi

F.BAHÇE, G.Saray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Club sahasında 4 Ocak 1914 tarihinde yapılan İstanbul Ligi karşılaşmasını 4-2 kazanan sarı-lacivertli takım, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Kanarya adına G.Saray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.