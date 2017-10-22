F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu olacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi Nabil Dirar şoku yaşanıyor.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30'da deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın mide problemi yaşadığı öğrenildi.
Dünden beri midesinde kramplar oluşan ve zaman zaman kusan Dirar'ın durumu maç saatinde kesinlik kazanacak.
Sağlık heyetinden alınan bilgiye göre Dirar'ın oynama olasılığı yüksek. Ancak yıldız oyuncunun ağrıları arttığı taktirde Dirar'ın yerine Alper Potuk ilk 11'de yer alacak.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:24
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Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 36
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BJKKARTALUÇAN89 MARIO GOMEZİN WOLFSBURG DA DURUMU ÇOK KÖTÜ ARTIK BİZDE BİŞEY YAPAMAZ ESKİDEN FORUMDAYDI AMA ŞİMDİ BOŞVERİN SİZ CENK KALSIN EN İYİSİ BU
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Musero Rikering beyi tekrar alt yapıya koymak gerek ..
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