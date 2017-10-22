 F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!

    F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!

    Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu olacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi şoku yaşanıyor.

    Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30'da deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kanat oyuncusu 'ın mide problemi yaşadığı öğrenildi.

    Dünden beri midesinde kramplar oluşan ve zaman zaman kusan Dirar'ın durumu maç saatinde kesinlik kazanacak.

    Sağlık heyetinden alınan bilgiye göre Dirar'ın oynama olasılığı yüksek. Ancak yıldız oyuncunun ağrıları arttığı taktirde Dirar'ın yerine Alper Potuk ilk 11'de yer alacak.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:24
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