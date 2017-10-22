F.Bahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na geldi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan otobüslerle Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Uyarıları dikkate almayan Fenerbahçe taraftarları halk otobüsünün camlarını kırdı.