 F.Bahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na geldi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    F.Bahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na geldi

    F.Bahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na geldi

    Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30'da karşı karşıya gelecek olan 'de, mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan otobüslerle Türk Telekom Stadyumu'na geldi

    Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30'da karşı karşıya gelecek olan 'de, mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan otobüslerle Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Uyarıları dikkate almayan Fenerbahçe taraftarları halk otobüsünün camlarını kırdı.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:29
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