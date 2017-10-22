F.Bahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na geldi
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan otobüslerle Türk Telekom Stadyumu'na geldi
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile bugün saat 19.30'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek olan taraftarlar, Ülker Stadyumu çevresinden kaldırılan otobüslerle Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Uyarıları dikkate almayan Fenerbahçe taraftarları halk otobüsünün camlarını kırdı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:29
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
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