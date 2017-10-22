Derbiden sonra ortalık karıştı! Cüneyt Çakır...

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk yarısında sarı-lacivertli takımın aleyhine verilen iki karardan sonra Cüneyt Çakır tartışmaların odak noktasında olacağı benziyor...

ÖNCE JANSSEN'İN GOLÜ...

Mücadelenin 6. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında Janssen topu filelerle buluşturdu fakat ağlara giden top 'gol' değeri kazanmadı. Cüneyt Çakır golden önce Janssen'in Serdar'a faul yaptığı gerekçesiyle bu golü geçersiz saydı. Bu pozisyon sonrasında Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisi oldu.

SONRA SERDAR AZİZ'İN ELİNE ÇARPAN TOP

Ağlara giden top 'gol' değeri kazanmazken bu pozisyondan sonra yaşanan penaltı pozisyonu da çok tartışılacağa benziyor... Ceza sahası içerisine yapılan ortada savunmada seken top Serdar Aziz'in eline çarptı fakat Cüneyt Çakır yine 'devam' kararı verdi. Bu karar sonrası ise sarı-lacivertli taraftarlar maçın hakemine olan tepkisini iyice arttırdı.







Mücadelenin ikinci yarısında bu kez Galatasaray cephesinden hakemin kararlarına tepkiler gelmeye başladı. 59. dakikada ceza sahası içerisinde topun Hasan Ali'nin eline çarptığı pozisyonda sarı-kırmızılılar Cüneyt Çakır'a isyan etti...Maç öncesinde Fenerbahçe cephesinin istemediği Cüneyt Çakır'ın derbiye atanması sarı-lacivertliler tarafından çok tartışılmıştı. Derbide yaşanan pozisyonlardan sonra Çakır'ın verdiği kararlar ise bu tartışmaları daha da alevlendireceğe benziyor...