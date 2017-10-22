Derbiden sonra ortalık karışacak! Cüneyt Çakır...
Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk yarısında sarı-lacivertli takımın aleyhine verilen iki karardan sonra Cüneyt Çakır tartışmaların odak noktasında olacağı benziyor...
ÖNCE JANSSEN'İN GOLÜ...
Mücadelenin 6. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında Janssen topu filelerle buluşturdu fakat ağlara giden top 'gol' değeri kazanmadı. Cüneyt Çakır golden önce Janssen'in Serdar'a faul yaptığı gerekçesiyle bu golü geçersiz saydı. Bu pozisyon sonrasında Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisi oldu.
SONRA SERDAR AZİZ'İN ELİNE ÇARPAN TOP
Ağlara giden top 'gol' değeri kazanmazken bu pozisyondan sonra yaşanan penaltı pozisyonu da çok tartışılacağa benziyor... Ceza sahası içerisine yapılan ortada savunmada seken top Serdar Aziz'in eline çarptı fakat Cüneyt Çakır yine 'devam' kararı verdi. Bu karar sonrası ise sarı-lacivertli taraftarlar maçın hakemine olan tepkisini iyice arttırdı.
CÜNEYT ÇAKIR'I FENERBAHÇE CEPHESİ İSTEMİYORDU!
Maç öncesinde Fenerbahçe cephesinin istemediği Cüneyt Çakır'ın derbiye atanması sarı-lacivertliler tarafından çok tartışılmıştı. Derbide iki kritik pozisyonda Çakır'ın verdiği kararlar ise bu tartışmaları daha da alevlendireceğe benziyor...
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:52
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Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
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thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
Derbiden sonra ortalık karışacak! Cüneyt Çakır... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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