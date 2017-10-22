'Demir' gibi destek

NEFESLER tutuldu, herkes Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray- Fenerbahçe maçını bekliyor... Sarı-lacivertlilerde bu sezon Volkan Demirel'i kesip kaleyi devralan Carlos Kameni bugün yine 11'de olacak. Kamerunlu eldiveni bu maça hazırlayan isim Volkan Demirel'den başkası değil. Bu maçların havasını çok iyi bilen Kanarya'nın kaptanı, Kameni'yi tavsiyeleriyle bu maça hem hazırlıyor hem de motive ediyor. İki tecrübeli eldivenin bu şekilde anlaşması en çok teknik direktör Aykut Kocaman'ı memnun ediyor. Bu arada Carlos Kameni, İspanyol basınına Fenerbahçe ve İstanbul günlerini anlattı. 33 yaşındaki eldiven "13 yıl İspanya'da oynadıktan sonra transfer olunca biraz şaşırdım. Neredeyse ömrümün yarısını İspanya'da geçirdim. Şimdi İstanbul'dayım ve çok mutluyum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, tıpkı Real Madrid gibi" dedi. Kameni, İstanbul'da taraftarlardan yakın ilgi gördüğünü de ifade etti.



'İyi ki gittin dediler'

KAMENİ Barcelona'ya karşı genel olarak çok iyi maçlar çıkardığını belirtti. Başarılı eldiven "Malaga'dan ayrılınca Barcelona taarftarları sevindiler. İyi ki buradan gittin. Sana gol atmak çok zordu dediler. Real Madridliler de sevindi" ifadesini kullandı. Kameni, dünyanın en iyi futbolcusunun ise Barcelonalı Lionel Messi olduğunu söyledi.



