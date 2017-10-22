 "Buz gibi golümüz verilmedi" – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    "Buz gibi golümüz verilmedi"

    "Buz gibi golümüz verilmedi"

    Süper Lig'in 9. haftasında dev derbi Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Cüneyt Çakır'ın kararları sonrası isyan etti.

    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği maçta 6. dakikada Janssen'le ağları havalandırdı ancak hakem Cüneyt Çakır bu golü geçerli saymadığı poziyona Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'dan tepki geldi.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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