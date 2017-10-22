"Buz gibi golümüz verilmedi"

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği maçta 6. dakikada Janssen'le ağları havalandırdı ancak hakem Cüneyt Çakır bu golü geçerli saymadığı poziyona Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'dan tepki geldi.