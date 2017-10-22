 Aziz Yıldırım cenazede – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Aziz Yıldırım cenazede

    Aziz Yıldırım cenazede
    FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren eski yönetici ve Yüksek Divan Kurulu üyesi Nuri Yönver'in cenazesine katıldı. Bebek Camii'nde düzenlenen cenaze törenine merhumun ailesi ve yakınınlarının yanı sıra yöneticiler de katıldı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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