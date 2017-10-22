Aykut Kocaman'dan Neustadter açıklaması

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın mücadelenin ilk 11'inde Skrtel'in yerine Roman Neustadte'i tercih etmemesi büyük sürprize imza attı.

Dev derbi öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Roman Neustadte'i ilk 11'de tercih etme nedenini açıkladı.

Aykut Kocaman açıklamaları şöyle;

Roman Neustadter hakkında açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Roman uzun zamandır iyi oynuyor. Bunu devam ettirmeyi düşündük. Takımı bozmak istemedim" dedi.