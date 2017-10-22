Aykut Kocaman'dan Neustadter açıklaması
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray karşısında Skrtel yerine Roman Neustadte'i tercih eden Teknik Direktör Aykut Kocaman yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın mücadelenin ilk 11'inde Skrtel'in yerine Roman Neustadte'i tercih etmemesi büyük sürprize imza attı.
Dev derbi öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Roman Neustadte'i ilk 11'de tercih etme nedenini açıkladı.
Aykut Kocaman açıklamaları şöyle;
Roman Neustadter hakkında açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Roman uzun zamandır iyi oynuyor. Bunu devam ettirmeyi düşündük. Takımı bozmak istemedim" dedi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:32
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Toplam 5
Yorum
Ts konya Bırakın çorumda sizi yensin garibanlar sevinsin
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Riekerink Biz de seni özledik güzel insan
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Toplam 14
Yorum
ERAY TS En ciddi hata Ersun oldu. İkincisi de Sosa. İstifa edenler ise kaçan korkaklar. Bir daha gelmesinler TS'ye.
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