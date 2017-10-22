Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye derbi mesajı
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Galatasaray maçlarını çok özlemiş.
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir mesaj yayınladı.
Eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve İspanyolca, "Derbiyi özledim" mesajı paylaştı. Galatasaray'a attığı bir golün fotoğrafını da paylaşan Alex, "Başarılar Fenerbahçem" notunu da ekledi. Alex'in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:03
-
Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
-
Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
-
F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye derbi mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.