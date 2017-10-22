 Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye derbi mesajı – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    'dan Fenerbahçe'ye derbi mesajı

    Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye derbi mesajı

    Fenerbahçe efsanesi , Galatasaray maçlarını çok özlemiş.

    Fenerbahçe'nin efsane ismi , bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir mesaj yayınladı.

    Eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve İspanyolca, "Derbiyi özledim" mesajı paylaştı. Galatasaray'a attığı bir golün fotoğrafını da paylaşan Alex, "Başarılar Fenerbahçem" notunu da ekledi. Alex'in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:03
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