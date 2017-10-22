Albayrak'tan Ali Koç açıklaması: "Söz verdim..."
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'un adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de gelecek yıl yapılacak olan Olağan Seçimli Geel Kurul'da başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında, Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına kounk olan G.Saray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Allbayrak, geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile biraraya geldiklerini belirtti. Bu buluşmada geçen konuşmayı aktarn Albayrak; " Geçen Ali Koç ile birlikteydim düğünde. Çok sohbet ettik. Enterasan bir laf söyledi. "Kesin aday olacağım" dedi. "Kendime söz verdim" dedi. Ali Koç'a yakışır ama Aziz Yıldırım bırakıyorum demedikten son Aziz Yıldırım'dan seçimi almak zor. Ben bırakmayacağını düşünüyorum. En azından mahkeme sonuçlarını bekler. Bir nevi ona da hak veriyorum. Ali Koç'un olmasını çok isterim" dedi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:37
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Hem kilit hem çilingir
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 önde jansen fernandoya pres yaparsa ozan ve josef belhandaya top yapmasına izin vermezse maçı rahat alırız biz ailece rahatız
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Bongonda tepkili
Toplam 4
Yorum
TS 69 Bence rodega ve bongonda bu takımda oynaması gereken 2 futbolcu oynadıkça ritim kazanacaklar her geçen hafta daha iyi olacaklardır
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Denayer sürprizi
Toplam 7
Yorum
N0_Name Lato=Hakan Balta gibi sanki. Linnes'i orda oynat. Defansta da Denayer bana göre Serdar'dan daha iyi onu Maicon'nun yanında oynatmalı.
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