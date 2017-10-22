 Albayrak'tan Ali Koç açıklaması: "Söz verdim..." – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Albayrak'tan Ali Koç açıklaması: "Söz verdim..."

    Albayrak'tan Ali Koç açıklaması: "Söz verdim..."

    Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'un adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe'de gelecek yıl yapılacak olan Olağan Seçimli Geel Kurul'da başkan adaylığını açıklayan Ali Koç hakkında, Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına kounk olan G.Saray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Allbayrak, geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile biraraya geldiklerini belirtti. Bu buluşmada geçen konuşmayı aktarn Albayrak; " Geçen Ali Koç ile birlikteydim düğünde. Çok sohbet ettik. Enterasan bir laf söyledi. "Kesin aday olacağım" dedi. "Kendime söz verdim" dedi. Ali Koç'a yakışır ama Aziz Yıldırım bırakıyorum demedikten son Aziz Yıldırım'dan seçimi almak zor. Ben bırakmayacağını düşünüyorum. En azından mahkeme sonuçlarını bekler. Bir nevi ona da hak veriyorum. Ali Koç'un olmasını çok isterim" dedi.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:37
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