10 yıl sonra kaleyi kaptırdı
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde de yedek soyundu.
Fenerbahçe'de sezon başından beri yediği hatalı goller ve düşük form seviyesiyle eleştirilerin odağı olan Volkan Demirel, Galatasaray maçında da formayı alamadı.
2007'DEN SONRA İLK KEZ KALEDE DEĞİL
Alanyaspor maçında kaleyi Kameni'ye bırakan Volkan Demirel, son 4 maçtır yedek kulübesine hapsoldu. Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisar ve Yeni Malatyaspor maçlarında 90 dakika kaleyi koruyan Kameni, Galatasaray'a karşı da formayı Volkan'a bırakmadı.
Volkan Demirel tam 10 yıl sonra ilk kez ligde bir Galatasaray mücadelesinde yedek kaldı. Tecrübeli kaleci en son 19 Mayıs 2007'de Ali Sami Yen'deki derbide eldivenleri Serdar Kulbilge'ye kaptırmış ve Fenerbahçe o maçı 2-1 kazanmıştı. Ligde o tarihten bugüne kadar 22 Galatasaray derbisinde kale Volkan Demirel'in olmuştu.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:27
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
10 yıl sonra kaleyi kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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