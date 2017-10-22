 10 yıl sonra kaleyi kaptırdı – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    10 yıl sonra kaleyi kaptırdı

    10 yıl sonra kaleyi kaptırdı

    'nin tecrübeli kalecisi , Galatasaray derbisinde de yedek soyundu.

    'de sezon başından beri yediği hatalı goller ve düşük form seviyesiyle eleştirilerin odağı olan , Galatasaray maçında da formayı alamadı.

    2007'DEN SONRA İLK KEZ KALEDE DEĞİL

    Alanyaspor maçında kaleyi Kameni'ye bırakan Volkan Demirel, son 4 maçtır yedek kulübesine hapsoldu. Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisar ve Yeni Malatyaspor maçlarında 90 dakika kaleyi koruyan Kameni, Galatasaray'a karşı da formayı Volkan'a bırakmadı.

    Volkan Demirel tam 10 yıl sonra ilk kez ligde bir Galatasaray mücadelesinde yedek kaldı. Tecrübeli kaleci en son 19 Mayıs 2007'de Ali Sami Yen'deki derbide eldivenleri Serdar Kulbilge'ye kaptırmış ve Fenerbahçe o maçı 2-1 kazanmıştı. Ligde o tarihten bugüne kadar 22 Galatasaray derbisinde kale Volkan Demirel'in olmuştu.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:27
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