 Yönver’in şok ölümü – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Yönver’in şok ölümü

    Yönver’in şok ölümü
    F.BAHÇE Kulübü'nün eski yöneticilerinden iş adamı Nuri Yönver, Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Yönver'in düşme sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Jimnastik Federasyonu eski başkanı Atilla Örsel de yaşamını yitirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yönver ve Örsel için birer bir taziye mesajı yayınladı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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