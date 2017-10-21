Yönver’in şok ölümü
F.BAHÇE Kulübü'nün eski yöneticilerinden iş adamı Nuri Yönver, Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Yönver'in düşme sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Jimnastik Federasyonu eski başkanı Atilla Örsel de yaşamını yitirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yönver ve Örsel için birer bir taziye mesajı yayınladı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Yönver’in şok ölümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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