 Yıldırım'ın karnesi artıda – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Yıldırım'ın karnesi artıda

    Yıldırım'ın karnesi artıda
    F.bahçe'nin, başkan Aziz Yıldırım dönemindeki derbilerde G.Saray ve Beşiktaş'a üstünlüğü var. Kanarya, iki rakibiyle yaptığı 101 maçtan 47'sini kazandı; 23'ünde berabere kalıp, 31'inde mağlup oldu. Kanarya, Yıldırım döneminde G.Saray ile 51 derbi oynadı. Bunların 22'sini galip bitirirken, 16 kez yenildi. G.Saray başkanı Dursun Özbek ise görev süresinde 5 Fener derbisinde 1 kez zafer gördü, 2'sinde kaybetti.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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