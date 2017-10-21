Yıldırım'ın karnesi artıda

F.bahçe'nin, başkan Aziz Yıldırım dönemindeki derbilerde G.Saray ve Beşiktaş'a üstünlüğü var. Kanarya, iki rakibiyle yaptığı 101 maçtan 47'sini kazandı; 23'ünde berabere kalıp, 31'inde mağlup oldu. Kanarya, Yıldırım döneminde G.Saray ile 51 derbi oynadı. Bunların 22'sini galip bitirirken, 16 kez yenildi. G.Saray başkanı Dursun Özbek ise görev süresinde 5 Fener derbisinde 1 kez zafer gördü, 2'sinde kaybetti.