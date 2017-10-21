Yıldırım'ın karnesi artıda
F.bahçe'nin, başkan Aziz Yıldırım dönemindeki derbilerde G.Saray ve Beşiktaş'a üstünlüğü var. Kanarya, iki rakibiyle yaptığı 101 maçtan 47'sini kazandı; 23'ünde berabere kalıp, 31'inde mağlup oldu. Kanarya, Yıldırım döneminde G.Saray ile 51 derbi oynadı. Bunların 22'sini galip bitirirken, 16 kez yenildi. G.Saray başkanı Dursun Özbek ise görev süresinde 5 Fener derbisinde 1 kez zafer gördü, 2'sinde kaybetti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Yıldırım'ın karnesi artıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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