Siftahı Kocaman yapmıştı

AYKUT Kocaman, teknik adamlık kariyerinde G.Saray'a karşı 30 maça çıkarken, sadece 4 galibiyet sevinci yaşadı; 10 beraberlik, 16 yenilgi gördü. Kocaman'ın Fenerbahçe ile G.Saray karnesi ise 9 maçta 3'er galibiyet, yenilgi ve beraberlik... Cimbom'u Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yaşatan ilk teknik adam ise Aykut Kocaman'dı. 18 Mart 2011'deki maçı F.Bahçe 2-1 kazanmıştı.