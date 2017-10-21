Siftahı Kocaman yapmıştı
AYKUT Kocaman, teknik adamlık kariyerinde G.Saray'a karşı 30 maça çıkarken, sadece 4 galibiyet sevinci yaşadı; 10 beraberlik, 16 yenilgi gördü. Kocaman'ın Fenerbahçe ile G.Saray karnesi ise 9 maçta 3'er galibiyet, yenilgi ve beraberlik... Cimbom'u Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yaşatan ilk teknik adam ise Aykut Kocaman'dı. 18 Mart 2011'deki maçı F.Bahçe 2-1 kazanmıştı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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