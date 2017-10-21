Roman: Sabırsızız
NEUSTADTER derbi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Önemli bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Rus futbolcu, "Derbinin başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz. Takım olarak hepimiz heyecanlıyız" dedi. Çok çalıştıklarını ve karşılığını almak istediklerini sözlerine ekleyen stoper, "Ligin şu anda lideri konumundalar ve bunu gayet iyi bir şekilde hepimiz biliyoruz. İyi oynayan bir takım ve yeni bir takım kurdular. Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Ama biz de iyi bir takımız. Umuyorum istediğimizi alıp döneriz" ifadesini kullandı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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