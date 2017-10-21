 Roman: Sabırsızız – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Roman: Sabırsızız

    Roman: Sabırsızız
    NEUSTADTER derbi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Önemli bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Rus futbolcu, "Derbinin başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz. Takım olarak hepimiz heyecanlıyız" dedi. Çok çalıştıklarını ve karşılığını almak istediklerini sözlerine ekleyen stoper, "Ligin şu anda lideri konumundalar ve bunu gayet iyi bir şekilde hepimiz biliyoruz. İyi oynayan bir takım ve yeni bir takım kurdular. Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Ama biz de iyi bir takımız. Umuyorum istediğimizi alıp döneriz" ifadesini kullandı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:28
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