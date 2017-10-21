 Kulüpte flaş istifa! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kulüpte flaş istifa!

    Kulüpte flaş istifa!
    FENERBAHÇE Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu, sağlık gerekçesi nedeniyle görevinden istifa etti. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Saroğlu'nun yerine İbrahim Kurban'ın 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmasının kabul edildiği bildirildi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulüpte flaş istifa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.