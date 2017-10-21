Kulüpte flaş istifa!
FENERBAHÇE Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu, sağlık gerekçesi nedeniyle görevinden istifa etti. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Saroğlu'nun yerine İbrahim Kurban'ın 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmasının kabul edildiği bildirildi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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