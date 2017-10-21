Kulüpte flaş istifa!

FENERBAHÇE Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu, sağlık gerekçesi nedeniyle görevinden istifa etti. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Saroğlu'nun yerine İbrahim Kurban'ın 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmasının kabul edildiği bildirildi.