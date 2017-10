Kaybetmediler çünkü bizim gibi rakipleri yoktu

Galatasaray ile Fenerbahçe 100 yılı aşkın tarihlerinde yarın yeni bir heyecan için sahaya çıkacak… Türk Telekom Stadı'nda oynanan son maça golüyle damga vuran Josef de Souza ile buluştuk. Önce geçen seneki golü hatırlattık, duygularını sorduk ve 'tekrarı yaşanır mı' dedik. İşte Brezilyalı yıldızın cevabı: "Golü attığımda önce inanamadım. Son dakikada bir gol atmak hem de galibiyeti getiren golü atmak benim için çok büyük mutluluktu. Sonrasında golü televizyondan izlediğimde o mutluluğu tekrar tekrar yaşadım. Yine böyle güzel bir gol atıp, Fenerbahçe tarihinde yer alan futbolculardan biri olmayı umuyorum. Ama tabii ki önceliğim her zaman takıma katkı vermek ve kazanmak. Gol atmak önemli değil. Kazandığımız takdirde zaten mutlu olurum."



GALATASARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM

Galatasaray'ın geride kalan 8 haftayı kayıpsız geçmesi ve iki takım arasındaki 8 puanlık farkın baskı yaratıp yaratmadığını sorduğumuz Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'ı izleme fırsatı buluyorum. Son oynadıkları maçı (Konyaspor) izledim. Gerçekten çok güçlüler ama şunu unutmamak gerek. Galatasaray bu sezon ilk defa büyük bir takıma karşı oynayacak. Kaybedersek bizim için kötü olacak ve biz de bunu bilerek sahaya çıkacağız" ifadesini kullandı.



SAHADA DOST DEĞİLİZ ?

Fernando, Maicon ve Mariano ile vatandaşız... Fernanda ve Maicon ile Porto'da birlikte oynama şansı bulduk. UEFA şampiyonluğu sevincini birlikte yaşadık. Onlarla olan arkadaşlığım çok özel ve her zaman da böyle devam edecek. Saha dışında görüşme fırsatı buluyoruz. İnsan ve oyuncu olarak onlara büyük saygı duyuyorum ama Pazar günü sahada dost olmayacağız. Bunu kendilerine de söyledim. Pazar günü sahada hepimiz takımlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dostluğumuz maçtan sonra kaldığı yerden yaşanmaya devam edecek. Fernando ile eşlerimiz de arkadaş. Evlerimize de ziyarete gidiyoruz. Eşine özellikle pazar günü beni sahada agresif görürse şaşırmamasını söyledim. Çünkü Galatasaray maçlarında değişiyorum. Pazartesi günü arkadaşlığımız ve dostluğumuz kaldığı yerden aynen devam eder.



GOL ATMAK İSTER AMA…

Galatasaraylı Belhanda'nın SABAH'ta dün yayınlanan röportajında "Yüzde 100 ile oynayıp gol atacağım" sözlerini aktardığımız Josef de Souza "Sorun yok" dedi ve ekledi: "Belhanda çok teknik bir oyuncu. Bize karşı oynamak ve gol atmak istemesi normal. Daha önce Sneijder'e karşı, Beşiktaş derbisinde Talisca'ya karşı oynadım. Sorun yok. Belhanda'nın başarılı olmaması için üzerime düşeni yapacağım."



Taraftarımız maçı sakin izlesin

Beşiktaş derbisinde Ozan'ın kaçırdığı gole sinirlenen bir taraftar televizyonunu kırmış, Josef o taraftara bir televizyon hediye etmişti. Aynı olay Galatasaray derbisinde yaşanırsa, tepkisi ne olur diye sorduk. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli taraftarı sakin olmaya davet etti: "Beşiktaş galibiyetinden mutluydum. Televizyon kırma videosunu izleyince de o mutlulukla yeni bir televizyon hediye etmek istedim. Ama bundan sonra yapacağım tek şey sadece mesaj göndermek olur. Taraftarlarımızdan derbiyi sakin izlemelerini istiyorum."







23 NİSAN 2017

Türk Telekom Stadı'ndaki maçta herkes "Berabere bitti" derken sahneye çıkan Josef, kafa vuruşuyla Muslera'yı avlayıp, skoru 1-0 olarak ilan etmiş ve böyle sevinmişti.



G.SARAY DERBİLERİ BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI

"Atmosfer ve tarih olarak Fenerbahçe-Galatasaray derbileri dünyanın sayılı derbileri arasında. Ben Brezilya'dayken de bu maç konuşulurdu. Zaten maç tarihi yaklaştıkça heyecanı hissediyorsunuz. Beşiktaş maçları önemli ama Galatasaray derbileri daha farklı."



YABANCI SAYISI MİLLİ TAKIMI ETKİLEDİ

"Konuya iki açıdan yaklaşıyorum. Türkiye'ye kaliteli yabancılar geldi. Ama bu durumun Türk Milli Takımı için olumsuz olduğunu gördük. Çünkü Türk oyuncular takımlarında daha az forma şansı buldu. Bu durumu değerlendirirken, konuyu her yönüyle ele almak gerek."

(Sabah)