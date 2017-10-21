Kanarya ara vermedi
KANARYA, derbi hazırlıklarını dün öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam ettirdi. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. F.Bahçe'de dev maçın hazırlıkları bugün tamamlanacak.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Kanarya ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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