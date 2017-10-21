 Kanarya ara vermedi – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kanarya ara vermedi

    Kanarya ara vermedi
    KANARYA, derbi hazırlıklarını dün öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam ettirdi. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. F.Bahçe'de dev maçın hazırlıkları bugün tamamlanacak.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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