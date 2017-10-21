Kanarya ara vermedi

KANARYA, derbi hazırlıklarını dün öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam ettirdi. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. F.Bahçe'de dev maçın hazırlıkları bugün tamamlanacak.