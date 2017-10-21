"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
“Kadrolar değişir, derbide sonuç değişmez. Malatyaspor maçından sonra takımda çok iyi bir hava yakaladık. Şu an iyi durumdayız. Yarın G.Saray’ı yeneceğiz ve daha iyi olacağız.”
3-2 kaybedilen Başakşehir maçından sonra formaya hasret kalan ve 1.5 aydır şans bulamayan F.Bahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, yarın oynanacak G.Saray derbisi ile ilgili yakın çevresine iddialı açıklamalarda bulundu. Akşam'da yer alan habere göre; Yaklaşık 13 senedir Sarı-Lacivertli takımının kalesinin değişilmez 1 numarası olan Demirel, "Kadrolar değişir, derbide sonuç değişmez. Malatya maçından sonra takım olarak çok iyi bir hava yakaladık. Şu an iyi durumdayız. G.Saray'ı yeneceğiz ve daha iyi olacağız. Kalede kimin oynadığı fark etmez. Ben derbide oynamak isterim ama Kameni de oynasa onun en büyük destekçisi benim" diye konuştu.
MEHMET TOPAL DA MOTİVE EDİYOR
Bu sezon istedikleri performansları bir türlü sergilemeyen kadronun tecrübeli isimleri Volkan Demirel ve Mehmet Topal, takım arkadaşlarını derbi maçına motive etmeye çalışıyor. Arkadaşlarıyla sürekli diyalog halinde olan Demirel, adeta bir yardımcı antrenör gibi Aykut Kocaman'a destek oluyor, takım arkadaşlarını derbiye hazırlıyor. Kameni ile yakından ilgilenen tecrübeli file bekçisi, arkadaşına derbi atmosferi hakkında bilgi veriyor. Tecrübeli file bekçisinin G.Saray maçını kazanmaları durumunda arkadaşlarına yemek sözü verdiği de belirtildi.
SEZON SONUNDA AMERİKA'DA
36 yaşındaki eldivenin sezon sonunda F.Bahçe ile olan sözleşmesi bitiyor. Sarı-Lacivertliler, oyuncusunun sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor. Takımdan ayrılmayı düşünen Demirel'in ise kariyerine Amerika'da devam edeceği belirtiliyor. Menajerinin bu konuda çalışmalara başladığı ve bazı önemli takımlarla görüşmeler yaptığı da vurgulandı. Volkan, 42 yaşına kadar kalecilik yapmaya devam etmek istediğini her fırsatta dile getiriyor.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:53
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 2
Yorum
milli kaçak kullanıla kullanıla eskidin hala konuşuyorsun milli kaçak
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 5
Yorum
Cetin Benzerlik tanrı vergisi ,şeklen ikisinde insan.Ancak biri uluslararasi tescilli insan, digeri insana benzesin diye yaratılmış bir canlı.
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''G.Saray maçının kazanılması lazım''
Toplam 2
Yorum
bunlar geçmişten ders de almıyorlar hatalara devam bu GS kompleksi kokan bireyler yine meydana çıktılar. bu kompleksli adamlar iyi oynayan kazansın diyeceklerine yine şartlara girdiler.
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