"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"

3-2 kaybedilen Başakşehir maçından sonra formaya hasret kalan ve 1.5 aydır şans bulamayan F.Bahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, yarın oynanacak G.Saray derbisi ile ilgili yakın çevresine iddialı açıklamalarda bulundu. Akşam'da yer alan habere göre; Yaklaşık 13 senedir Sarı-Lacivertli takımının kalesinin değişilmez 1 numarası olan Demirel, "Kadrolar değişir, derbide sonuç değişmez. Malatya maçından sonra takım olarak çok iyi bir hava yakaladık. Şu an iyi durumdayız. G.Saray'ı yeneceğiz ve daha iyi olacağız. Kalede kimin oynadığı fark etmez. Ben derbide oynamak isterim ama Kameni de oynasa onun en büyük destekçisi benim" diye konuştu.



MEHMET TOPAL DA MOTİVE EDİYOR

Bu sezon istedikleri performansları bir türlü sergilemeyen kadronun tecrübeli isimleri Volkan Demirel ve Mehmet Topal, takım arkadaşlarını derbi maçına motive etmeye çalışıyor. Arkadaşlarıyla sürekli diyalog halinde olan Demirel, adeta bir yardımcı antrenör gibi Aykut Kocaman'a destek oluyor, takım arkadaşlarını derbiye hazırlıyor. Kameni ile yakından ilgilenen tecrübeli file bekçisi, arkadaşına derbi atmosferi hakkında bilgi veriyor. Tecrübeli file bekçisinin G.Saray maçını kazanmaları durumunda arkadaşlarına yemek sözü verdiği de belirtildi.



SEZON SONUNDA AMERİKA'DA

36 yaşındaki eldivenin sezon sonunda F.Bahçe ile olan sözleşmesi bitiyor. Sarı-Lacivertliler, oyuncusunun sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor. Takımdan ayrılmayı düşünen Demirel'in ise kariyerine Amerika'da devam edeceği belirtiliyor. Menajerinin bu konuda çalışmalara başladığı ve bazı önemli takımlarla görüşmeler yaptığı da vurgulandı. Volkan, 42 yaşına kadar kalecilik yapmaya devam etmek istediğini her fırsatta dile getiriyor.