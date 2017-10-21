İşte derbinin kilit 3 ismi!
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'a karşı görev alacak olan Souza, Ozan Tufan ve Giuliano'ya özel görev verdi. Derbide G.Saray'ın kilidini bu üç isim açacak...
Sarı lacivertlilerde orta sahayı oluşturan isimler takımın yükünü sırtlayacak. Guiliano'ya dolaşım izni. Orta alanın her yerine ayak basacak. Orta alanda ve kanatlarda değişmeli oynayacak. Josef de Souza'dan ise sezon başından beri Kocaman'ın yapmasını istediği hücuma katkı. Takımın daha hızlı ve kontrollü ataklar geliştirmesi için Josef'e en kritik görevi üstlenecek. Hücuma katkı sırasında rakibinin kontra ataklarına da engel olmak zorunda. Son olarak Kocaman, genç yıldız Ozan Tufan'dan en son Malatyaspor'da sergilediği futbolu istiyor. Ozan Tufan ileri çıkışlarda sürprizler arayacak. Ancak bu gelişme karşısında da Valbuena savunmadaki açıklarını kapatacak.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:30
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Euro 2024 için 10 stat belirlendi
Toplam 1
Yorum
ERDEM Bu adamlar utanmadan hala orada görev yapmaya devam ediyorlar, yıllardır ülke futbolunu yerlerde süründürdüler. Utanmadan sokağa çıkıyorlar.
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Kocaman'ın 3 silahşörü!
Toplam 1
Yorum
heed bu adam alexin tırnagı olamaz alexin cakmasi
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 52
Yorum
hasan FENER 2-1 ALIR MAÇI AMA ZOR BİR MAÇ
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