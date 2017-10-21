İlk golü at, yan gel yat
G.SARAY ile F.Bahçe arasında oynanan son 31 derbide ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İlk golü atan takımlar yüzde 85.5 oranında galibiyet aldı. F.Bahçe hatırlanacağı üzere son iki derbide maçları 2-0 ve 1-0 kazanmıştı. Ligde üç büyükler arasında oynanan son 11 derbide topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
İlk golü at, yan gel yat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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