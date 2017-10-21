F.BAHÇE'de derbinin kadrosu aşağı yukarı belirlendi. Savunmanın sağında İsla, iki stoper Neto-Skrtel, solda Hasan Ali... Orta üçlü Josef-Ozan-Giuliano'dan kurulacak. İleri üçlünün sağında Dirar, solunda Valbuena, en uçta da Janssen'in görev yapması bekleniyor.



RİCARDO SOLDADO BELİRSİZ

Dizinde ağrı olan Soldado'nun durumu belirsizliğini korurken, Kocaman kalede ise büyük ihtimalle yine Kameni'ye şans tanıyacak. Ancak sarı-lacivertli hoca, Volkan Demirel'in presi altında! Kaptan, "Hocam bırak da ben oynayayım. Bunlar benim maçlarım. Tribünler benimle uğraşırken takım arkadaşlarım da rahat rahat toplarını oynarlar" diyerek hocasından görev istiyor.



Yalanlama geldi

Sarı-lacivertli kulüp; Volkan Demiel'in, oynama isteğine karşı çıkan Aykut Kocaman'a kızıp tesisleri terk ettiği yönündeki haberleri yalanladı.