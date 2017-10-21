''Hiçbiriniz bir Alex değil!''
Galatasaray derbisi öncesi Twitter'de özel bir video hazırlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara atılan gollerden oluşan videoda Galatasaray'a 9 gol kaydeden Alex de Souza'ya yer vermedi.
Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından Galatasaray derbisine özel bir video paylaştı. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a attığı gollerden oluşan özel videoda önemli bir detay dikkat çekti.
Gollerin kolajından oluşan videoda Galatasaray'a karşı 9 gol kaydeden Alex de Souza'nın yer almaması taraftarların gözlerinden kaçmadı. Alex, Beşiktaş'a 13, Galatasaray'a 9 ve Trabzonspor'a ise 5 gol kaydetmişti. Başta Telekom Stadı'ndaki ilk derbide 90'ıncı dakikada gelen kafa golü olmak üzere birçok kez derbilerde skoru değiştiren efsane futbolcunun 'unutulması' büyük tepki gördü.
Taraftarlar videoya tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:
-Admin, Alex'in golü "unutmuşsun"
-Hiçbiriniz bir Alex değil!
-Şuraya bu kulübe o kadar emek ve başarılar getirmiş adamın attığı bir tane golü koysaydınız hiç birşey kaybetmezdiniz...
-Alex de Souza'ya yapılan büyük bir terbiyesizliktir!
-Tebrikler Alex'i koymamamışsınız. Boyunuz arşa ulaşmıştır herhalde?
-Alex'i unutanın kalbi kurusun...
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:32
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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''Hocam bırak da ben oynayayım''
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
''Hiçbiriniz bir Alex değil!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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