 ''Hiçbiriniz bir Alex değil!'' – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    ''Hiçbiriniz bir Alex değil!''

    ''Hiçbiriniz bir Alex değil!''

    Galatasaray derbisi öncesi Twitter'de özel bir video hazırlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara atılan gollerden oluşan videoda Galatasaray'a 9 gol kaydeden Alex de Souza'ya yer vermedi.

    Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından Galatasaray derbisine özel bir video paylaştı. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a attığı gollerden oluşan özel videoda önemli bir detay dikkat çekti.

    Gollerin kolajından oluşan videoda Galatasaray'a karşı 9 gol kaydeden Alex de Souza'nın yer almaması taraftarların gözlerinden kaçmadı. Alex, Beşiktaş'a 13, Galatasaray'a 9 ve Trabzonspor'a ise 5 gol kaydetmişti. Başta Telekom Stadı'ndaki ilk derbide 90'ıncı dakikada gelen kafa golü olmak üzere birçok kez derbilerde skoru değiştiren efsane futbolcunun 'unutulması' büyük tepki gördü.

    Taraftarlar videoya tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

    -Admin, Alex'in golü "unutmuşsun"

    -Hiçbiriniz bir Alex değil!

    -Şuraya bu kulübe o kadar emek ve başarılar getirmiş adamın attığı bir tane golü koysaydınız hiç birşey kaybetmezdiniz...

    -Alex de Souza'ya yapılan büyük bir terbiyesizliktir!

    -Tebrikler Alex'i koymamamışsınız. Boyunuz arşa ulaşmıştır herhalde?

    -Alex'i unutanın kalbi kurusun...

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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