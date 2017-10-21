Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından Galatasaray derbisine özel bir video paylaştı. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a attığı gollerden oluşan özel videoda önemli bir detay dikkat çekti.

Gollerin kolajından oluşan videoda Galatasaray'a karşı 9 gol kaydeden Alex de Souza'nın yer almaması taraftarların gözlerinden kaçmadı. Alex, Beşiktaş'a 13, Galatasaray'a 9 ve Trabzonspor'a ise 5 gol kaydetmişti. Başta Telekom Stadı'ndaki ilk derbide 90'ıncı dakikada gelen kafa golü olmak üzere birçok kez derbilerde skoru değiştiren efsane futbolcunun 'unutulması' büyük tepki gördü.

Taraftarlar videoya tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

-Admin, Alex'in golü "unutmuşsun"

-Hiçbiriniz bir Alex değil!

-Şuraya bu kulübe o kadar emek ve başarılar getirmiş adamın attığı bir tane golü koysaydınız hiç birşey kaybetmezdiniz...

-Alex de Souza'ya yapılan büyük bir terbiyesizliktir!

-Tebrikler Alex'i koymamamışsınız. Boyunuz arşa ulaşmıştır herhalde?

-Alex'i unutanın kalbi kurusun...