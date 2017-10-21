 ''G.Saray maçının kazanılması lazım'' – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    ''G.Saray maçının kazanılması lazım''

    ''G.Saray maçının kazanılması lazım''

    ’nin eski başkan adayı , ve Kayserispor maçlarının kazanılması gerektiğini söyledi.

    eski başkan adaylarından , 19 Ekim Pazar günü oynanacak -Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Oynanacak derbinin kritik olduğunu dile getiren Belgü, "Derbiden sonra Kayserispor ile oynanacak bir maç var. Hem derbi hem de Galatasaray maçının kesinlikle kazanılması lazım. Gönlümüz Fenerbahçe'nin kazanmasından yana. Aykut Kocaman'ın yapılan geç transferlerden dolayı ciddi bir handikapı olduğunu düşünüyorum.Takımın zamanla oturacağına inanıyor ve Aykut Hocaya çok güveniyorum. İnşallah Galatasaray ve Kayserispor maçlarında puan kaybı olmadan devam ederiz. Böyle sonuçlanırsa Fenerbahçe, bu kadar puan farkı olmasına rağmen şampiyonluğun önemli adaylarından biri haline gelecektir" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:59
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