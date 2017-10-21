''G.Saray maçının kazanılması lazım''
Fenerbahçe’nin eski başkan adayı Hulusi Belgü, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının kazanılması gerektiğini söyledi.
Oynanacak derbinin kritik olduğunu dile getiren Belgü, "Derbiden sonra Kayserispor ile oynanacak bir maç var. Hem derbi hem de Galatasaray maçının kesinlikle kazanılması lazım. Gönlümüz Fenerbahçe'nin kazanmasından yana. Aykut Kocaman'ın yapılan geç transferlerden dolayı ciddi bir handikapı olduğunu düşünüyorum.Takımın zamanla oturacağına inanıyor ve Aykut Hocaya çok güveniyorum. İnşallah Galatasaray ve Kayserispor maçlarında puan kaybı olmadan devam ederiz. Böyle sonuçlanırsa Fenerbahçe, bu kadar puan farkı olmasına rağmen şampiyonluğun önemli adaylarından biri haline gelecektir" ifadelerini kullandı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:59
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Dursun Özbek’in 12. derbisi
Toplam 1
Yorum
Sahinn GS'a gelince herkes rahatsız oluyor da Fener Eurolig şampiyonluğunu Türk oyuncu olmadan almadı mı, bir sezon boyunca hemen hemen tamamı yaba
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Gomis 4'üne birden bedel
Toplam 4
Yorum
keita alayını sırtına alır kaleye girer bafe
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Son pişmanlık fayda etmiyor
Toplam 6
Yorum
evet cenk satıldığında iyi bir forvet ve geleciği olan yerli veya yabancı genç bir oyuncu alınacak gönlünüzü ferah tutun
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