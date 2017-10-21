Fernandao: “Tek hedefimiz 3 puan“

Fenerbahçe’nin başarılı forveti Fernandao, yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisinin çok zorlu geçeceğini ve takım olarak hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, kulüp televizyonuna yarın oynanacak Galatasaray maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tek hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Fernandao, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın fırsat vermesi durumunda ise oynamak için hazır olduğunu söyledi.



Derbi maçlarını diğer karşılaşmalardan ayrı tuttuklarını ifade eden Brezilyalı santrafor, "Çok önemli bir maça çıkacağız ve kesinlikle bu karşılaşmanın öneminin bilincindeyiz. Derbi maçlarını ligin diğer karşılaşmalarından ayrı tutmak lazım. Lig bir yarışmadır evet ama derbi de ayrı bir yarışmadır. Derbinin ayrı sorumlulukları vardır. Bizde bu sorumluluklarımızın bilincinde oraya gideceğiz. Tek hedefimiz 3 puan. Umuyorum istediklerimizi sahaya yansıtıp, 3 puan alabiliriz" dedi.



Şampiyonluk yarışının sonuna kadar süreceğini hatırlatan Fernandao, "Galatasaray bu ülkenin kuvvetli ve en büyük takımlarından biri. İyi de kadrolarının olduğunu düşünüyorum. Bunları bir kenara bırakıp, muhakkak kendi işimize bakmamız lazım. Çünkü biz de büyük oyunculardan kurulu Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyiz. Şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar olmak istiyoruz. Bu yarış sonuna kadar sürecektir. Kendimize bakıp, işimizi yapmak istiyoruz" diye konuştu.



Uzun bir sakatlık ve tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın 64. dakikasında oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu, Aykut Kocaman'ın Galatasaray maçında fırsat vermesi halinde ise hazır olduğunu söyledi. Çalışmaların gayet iyi gittiğine de vurgu yapan Fernandao, "Sadece hocamızın fırsat vereceği günleri bekliyorum. Çalışmalarım gayet iyi bir şekilde gidiyor. Kendimi tamamıyla hazır hissediyorum. Hocamız fırsat verirse, her zaman takıma katkı sağlayabilecek durumda olduğuma inanıyorum. Şu anda sadece bu fırsatı bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.