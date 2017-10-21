Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbiye sarı-lacivertli takım, 22 puanla namağlup lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde çıkacak.

Şampiyonluk yarışında henüz 9. haftada 11 puan geriye düşmek istemeyen Fenerbahçe, derbide kazanarak farkı 5'e düşürmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek moral depolayan sarı-lacivertliler, son deplasman maçında ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 kaybetmişti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.



MEHMET EKİCİ VE VAN PERSİE YOK

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesi Mehmet Ekici ve Robin van Persie dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında, sakatlıkları bulunan bu iki isimden faydalanamayacak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezaları sona eren Martin Skrtel, Alper Potuk ve İsmail Köybaşı da görev verilmesi durumunda Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.



SKRTEL VE JANSSEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Vincent Janssen'in derbi maçla ilk 11'deki yerlerine dönemleri bekleniyor.

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Skrtel, Roman Neustaedter'in yerine derbide sahaya çıkacak. Son maçta yedek soyunan Jannsen'in ise hafta için dizindeki problem nedeniyle antrenman kaçıran Roberto Soldado'nun yerine ileri uçta oynayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Carlos Kameni, Mouricio Isla, Luis Neto, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paula, Mathieu Valbuena, Vincent Janssen.



SON 8 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçta da yenilmedi. Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce, 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olmuştu. Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, Galatasaray'a son 3 lig maçında ise gol şansı vermedi.

Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 2 maçtan ise birer beraberlik ve galibiyetle döndü.



CÜNEYT ÇAKIR 10 AY SONRA FENERBAHÇE MAÇINDA

Karşılaşmayı yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 10 ay sonra bir Fenerbahçe maçında görev alacak.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetti. Antalya'da 12 Aralık 2016'da yapılan maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı.

Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow'un röveşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu. Cüneyt Çakır bu maçtan sonra Merkez Hakem Kurulu tarafından Fenerbahçe maçlarına atanmamıştı.

Öte yandan Cüneyt Çakır, kariyerinde 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Zorlu maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.