Eski F.Bahçeli yönetici Yönver, toprağa verildi

Nuri Yönver için Bebek Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlar Ali Yıldırım, Önder Fırat, Murat Özaydınlı, yönetim kurulu üyeleri Cenk Başak ile Yönver'in yakınlarının yanı sıra iş, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Yönver'in naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.