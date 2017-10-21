 Eski F.Bahçeli yönetici Yönver, toprağa verildi – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Eski F.Bahçeli yönetici Yönver, toprağa verildi

    Eski F.Bahçeli yönetici Yönver, toprağa verildi

    Vefat eden Kulübünün eski yöneticilerinden ve yüksek divan kurulu üyesi , son yolculuğuna uğurlandı.

    için Bebek Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlar Ali Yıldırım, Önder Fırat, Murat Özaydınlı, yönetim kurulu üyeleri Cenk Başak ile Yönver'in yakınlarının yanı sıra iş, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

    Yönver'in naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:35
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