Eski F.Bahçeli yönetici Yönver, toprağa verildi
Vefat eden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden ve yüksek divan kurulu üyesi Nuri Yönver, son yolculuğuna uğurlandı.
Nuri Yönver için Bebek Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlar Ali Yıldırım, Önder Fırat, Murat Özaydınlı, yönetim kurulu üyeleri Cenk Başak ile Yönver'in yakınlarının yanı sıra iş, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.
Yönver'in naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:35
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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''Hocam bırak da ben oynayayım''
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
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