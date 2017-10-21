Ekimde Fener başkadır

G.saray ile F.Bahçe, lig tarihinde ekim ayında 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 7'ye 2 galibiyet üstünlüğü var. İki takım bu ayda son olarak 25 Ekim 2015'de Ülker Stadyumu'nda mücadele etmiş ve 1-1 eşitlikle sahadan ayrılmıştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, G.Saray ise 10 kez gol sevinci yaşadı.