Ekimde Fener başkadır
G.saray ile F.Bahçe, lig tarihinde ekim ayında 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 7'ye 2 galibiyet üstünlüğü var. İki takım bu ayda son olarak 25 Ekim 2015'de Ülker Stadyumu'nda mücadele etmiş ve 1-1 eşitlikle sahadan ayrılmıştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, G.Saray ise 10 kez gol sevinci yaşadı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Ekimde Fener başkadır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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