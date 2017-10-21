Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi baskın
Takımı ziyaret eden Başkan Aziz Yıldırım, “Bu derbi her zamankinden daha önemli. Çok puan kaybettik. Ama kazanırsak birçok şeyi düzeltiriz. Size güveniyorum” dedi
?BU DERBİ HARİKA BİR FIRSAT!
Bu derbinin her zamankinden farklı ve önemli olduğunu söyleyen Yıldırım ,şu ifadeleri kullandı: Çok puan kaybettik. Ama bu kayıpları telafi etmek mümkün. Bu derbi iyi bir fırsat. Kazanırsak çok şey değişir.
LİGİN AKIŞINI DEĞİŞTİRİRİZ...
Beşiktaş'ı nasıl yendiysek G.Saray'ı da yenebiliriz. Üstelik Beşiktaş, Galatasaray'dan çok daha oturmuş bir takımdı. Kazanırsak ligin akışı da değişir. Zaferle döneceğinize inanıyorum..
Takvim
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:39
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 49
Yorum
hahahah Bjk içinde favori diyorlardı. 4 atar diyorlardı. Noldu? Çok ümitlenmeyin hacılar. Derbilerin sonucunu kestiremezsiniz :))) Umarım FENER alır
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Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 9
Yorum
fbcan cenk için düşük bir bedel Fiko'yu ikna edemezler bu teklifle
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Az pişmiş kanlı biftek
Toplam 1
Yorum
hakan bana her gün bu menüyü versinler ben top oynarım paraya gerek yok :)
Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi baskın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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