Aykut Kocaman, öğrencilerini dev maça çift kahvaltı ile hazırlayacak. İlk kahvaltıda kanlı biftek var! İsmail Kartal’ın tavsiyesi olan mönüyü ilk hazırlatan 80’li yıllarda Fenerbahçe’yi çalıştıran Branko Stankovic...

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcularından derbide maksimum verimi alabilmek için büyük özen gösteriyor. Kafasındaki taktiği en ince ayrıntısına kadar öğrencilerinin kafasına sokmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı, bir yandan da mental yüklemeler yapıyor.



08.30'DA KALKIŞ

Kocaman, takımının uyku düzenine ve beslenmesine de büyük önem veriyor. Öğrencilerinden maç arifesi en geç 23.00'te yatmalarını isteyen sarı- lacivertli hoca, futbolcularının maç günü ne yiyip ne içeceğini ise bizzat kendisi belirledi. Maç günü sabah 08.30'de kalkacak olan sarı-lacivertli futbolcular, Kocaman'ın belirlediği programa göre çift kahvaltı yapacak. Erken saatlerde yapılacak ilk kahvaltının sürprizi ise az pişmiş kanlı biftek!



İKİNCİSİ DAHA HAFİF

Kocaman, kanlı biftekli kahvaltıyı Fenerbahçe'yi ilk çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan İsmail Kartal'dan tavsiye almış ve birkaç kez uygulatmıştı. Kartal ise bunu futbolculuk döneminde Sırp teknik direktör Branko Stankovic'ten öğrenmiş, çok faydalı olduğunu iletmişti. Stankovic, 80'li yıllarda üç sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. İlk kahvaltının ardından ise kısa bir ter idmanı yapılacak, sonrasında ikinci kahvaltıya oturulacak. Biftekten alınacak protein, ikinci kahvaltının daha hafif olmasına neden olacak. Kahvaltı faslı bitince futbolculara serbest zaman verilecek.



TATLI YİYELİM..

Öğle yemeğine ise 13.00'te oturulacak. Bu öğünde karbonhidrata ağırlık verilecek. 14.00- 15.00 arası şekerleme yapılacak. Ardından acıkanlar için ağır olmamak şartıyla tatlı seansı olacak. Bu seansta Başkan Aziz Yıldırım'ın da hazır bulunması ve takıma son konuşmayı yapması bekleniyor.